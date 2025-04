Tagasi 09.04.25, 17:00 Lillehärra Tallinna popimast õieärist: tobe, kuidas eestlased lillede eest nii kõrget hinda küsivad „Kes see ometi avab 60aastaselt lillepoe?“ küsib hollandlasest florist Peter Boeijkens, kes avas justnimelt 60aastaselt Tallinnas lillepoe. „Ma teadsin, et pean olema seal kuus päeva nädalas ja et see on raske töö, aga ma tahtsin seda teha!“

Foto: Liis Treimann

Peter Boeijeknsi lillepood Fleur Royale on tegutsenud Tallinna kesklinnas peenes Rotermanni kvartalis juba kaheksa aastat. Boeijkens on sündinud ja kasvanud Amsterdamis, ent endine abikaasa ning pere tõid ta Eestisse. Kuigi mehe lillepood on lillearmastajate seas väga mainekas, pole sealne kaup sugugi kättesaamatu.

„Eestis küsitakse lillede eest uskumatult kõrget hinda,“ leiab Boeijkens. Tahetakse siis rutem rikastuda? „Ja ma arvan, et see on vale. Väga kõrge hind pole mingi uus asi, siin olid lillepoodides kallid hinnad juba 18 aastat tagasi, kui ma Eestisse kolisin. Sa tahad ju klienti hoida ka järgmiseks nädalaks või aastaks? Sa pead siis oma äri tasapisi ehitama. Ma tahan, et tuleks sada klienti ostma kümne euro eest, mitte kümme klienti saja euroga, nagu siin kiputakse äris eelistama,“ selgitab Boeijkens.

Tema hinnapoliitika üks nipp on see, et Boeijkens saab oma õied otse Hollandist lilleoksjonitelt.