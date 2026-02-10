Tööle telefonikelmiks. Eestlaste petmise eest pakutakse head raha ja ilusat kontorit. Vaid üks nõue – keeleoskus

Mitme riigi politseijõud võtsid nädal tagasi ette operatsiooni organiseeritud kuritegevuse võrgustiku vastu, mis haldas petukõnekeskusi Ukrainas Dnipros, Kiievis ja Ivano-Frankivskis, kus töötas sadakond inimest eri Euroopa riikidest.
Mullu septembris leidis Eesti väikeinvestor sotsiaalmeediast eksklusiivse investeerimisgrupiga liituma kutsuva reklaami. Mis algas professionaalse turuanalüüsi ja sõbralike vestlustega, lõppes detsembris totaalse krahhiga.
Saates „Äripäeva fookuses“ toome politsei jagatud reaalsete petukõnede näiteid ning küsime Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juhilt Elari Haugaselt, mida politsei nende tõkestamiseks ja pättide püüdmiseks teeb.
Juba paar aastat töötajatele küberkoolitusi korraldanud Saarte Liinide IT- ja tehnoloogiaosakonna juht Ahti Paju tõdeb, et küberohtudega sammu pidamiseks tuleb töötajaid testida pidevalt. Koolitusest on kasu aga ainult siis, kui see mahub ka kõige kiirema tööpäeva sisse.