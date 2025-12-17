Hulk Euroopas tegutsenud telefonipettureid vahistati Ukrainas
Mitme riigi politseijõud võtsid nädal tagasi ette operatsiooni organiseeritud kuritegevuse võrgustiku vastu, mis haldas petukõnekeskusi Ukrainas Dnipros, Kiievis ja Ivano-Frankivskis, kus töötas sadakond inimest eri Euroopa riikidest.
Lätis loodud võrgustikku kasutati rohkem kui 3000 inimeselt ligikaudu 5 miljoni euro väljapetmiseks, kuni Eesti politsei kogutud info peale käima läinud suur politseioperatsioon nad oktoobris vahele võttis.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.