28.01.26, 06:00 Dividendide TOP: miljonärid surusid lati ootamatult kõrgele Värske Dividendide TOP näitab, et sel korral tuli esisajasse jõudmiseks võtta omanikutulu julgelt üle miljoni euro. Esikümne latt kerkis varasemast pea kaks korda kõrgemale.

Esmakordselt dividendide edetabeli võitnud Taavet Hinrikus on Eesti üks vähestest ettevõtjatest, kelle vara väärtus ületab miljardi euro piiri.

Seekordse edetabeli võitis Londoni börsil noteeritud Wise’i kaasasutaja Taavet Hinrikus, kelle harukordsel viisil võetud rekorddividendist kirjutas Äripäev lähemalt detsembris.

Tänavuse TOPi ülemisse otsa viinud numbrid näitavad selget kasvu, sest kui vaadata näiteks ettevõtjate hulka, kes võttis omanikutulu vähemalt 10 miljonit eurot, siis eelmise aasta edetabelis oli neid kaks, aga tänavu suisa kaheksa.

Ettevõtete senisest suuremat kasumi jaotamist mõjutas maksumäära tõus 2025. aasta jaanuaris, mille tõttu maksti tavapärasest rohkem dividende sellele eelnenud aasta lõpus. Näiteks juba 2024. aasta novembris kasvas juriidilise isiku tulumaksu laekumine aastases võrdluses 53,8 protsenti, mis oli siis suurematest maksudest kiireim kasv. Seda paisutas suuresti eraettevõtete kasumi jaotamine.

Samuti andis tõuke dividendide kasvu asjaolu, et alates 2025. aastast kadus madalama maksumääraga regulaarsete dividendimaksete võimalus.

Maksu- ja tolliameti andmed näitasid, et juriidilise isiku tulumaksu laekus 2024. aasta peale kokku 963 miljonit eurot, mis oli 34% rohkem kui 2023. aastal. 2024. aasta tulemus ületas riigieelarve ootust 113 miljoni euroga.

Värskes Dividendide TOPis toome välja 200 kõige suurema omanikutulu võtjat.