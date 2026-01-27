Suurkontsern teenib vaikselt äri ajavatele omanikele megakasumit

Lause “vähem möla, pikem samm” iseloomustab hästi Baltic Maritime Logistics Groupi (BMLG) omanike äritegemist ja suhtlust avalikkusega. Seda silmapaistva kasumiga kontserni veavad Eesti ühed suuremad dividendivõtjad.
Tarmo Nurmetalo veab Eesti üht suuremat kontserni, kus töötab kokku ligemale 1000 inimest.
Ligi tuhande töötajaga laevade prahtimise, kaubaveo ja ekspedeerimisega tegelev kontsern teenis 2024. aastal 362 miljoni euro suuruse müügitulu juures üle 56 miljoni euro puhaskasumit. Kokku oli kontsernil jaotamata kasumit kogunenud 277 miljonit eurot.
Pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas on Vene sadamatesse seilav Hansa Shipping purjetanud ka hüppelise müügitulu ja kasumi laineharjal, omanikele maksti mullu ettevõttest poolsada miljonit eurot omanikutulu.
