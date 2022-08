Pereettevõtete TOP: esikoha võttis meditsiinitehnika ettevõte

Perefirmade aastakonverents 2022. Foto: Marko Mumm

Täna kuulutati pereettevõtete konverentsil välja edukamate ja eeskujulikemate pereettevõtete edetabeli esikümme. Teist korda välja antava TOPi esikümnesse maandusid sel aastal ennekõike kaubandusettevõtted.

Pereettevõtete edetabeli esikoha võitis ettevõte AS Retent. See on ettevõte, mis tegeleb hambaravi ja muu meditsiinitehnika tootmise ja tarnimisega. Ettevõtte juht on isa Koit Pindmaa ning ta on oma perega ettevõtet Nõo vallas ajanud juba peaaegu 26 aastat.

