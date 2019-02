Gaselli TOP: 1256 viisi olla edukas

Gasellide autasustamine Foto: Raul Mee

"Teil on vanad andmed, nüüd peaks olema kaks-kolm korda rohkem," ütleb Tingopoli müügijuht Leonid Novikov ettevõtte värske käibenumbri kohta, mis pole veel majandusaruandesse jõudnud. See IT-firma jõudis tänavuse gasellfirmade edetabeli kirevasse esikümnesse, kus on esindatud ka ehitusettevõte, õmblustööstus ja tanklakett.

Et majandusel läheb hästi, tõestab fakt, et tänavuses kiiresti kasvavate firmade edetabelis figureerib lausa 1256 ettevõtet, mis on viimase kuue aasta kõrgeim tase. Tihedas konkurentsis saavutas esikoha seekord tanklafirma Tankla OÜ.