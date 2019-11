Finantsnõustajate TOPi teine koht aitab kasvada

Äripäeva Finantsnõustajate TOPis pälvis teise koha Redgate Capital AS, mille partnerid Aare Tammemäe ja Valeria Kiisk kommenteerisid, et 2018. aasta head tulemused on aastate pikkuse töö vili.

Redgate Capital ASi üks omanik Aare Tammemäe. Foto: Raul_Mee

"Oleme oma 11aastase ajaloo jooksul teinud tööd selle nimel, et olla finantsnõustamise valdkonna suunanäitaja. Aitame Eesti ja Balti riikide ettevõtetel kasvada: nõustame kapitali kaasamist, ettevõtete omandamiste ja ülevõtmiste ning ärikinnisvara tehinguid,“ kirjutasid juhid saadetud ülevaates.