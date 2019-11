TOP: Edukaimat raamatupidajat aitasid IT-arendus ja krüptoturg

KRM Advisor OÜ juhatuse liige Argos Kracht. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Peamisteks märksõnadeks olid 2018. aastal krüptovaluutaettevõtted ja tegevusload ning “tunne oma klienti”-nõudmiste tähtsustumine, ütleb Äripäeva raamatupidamisettevõtete edetabelis esikoha saavutanud KRM Advisor OÜ juhatuse liige Argos Kracht.

KRM Advisori müügitulu oli mullu 2,4 miljonit eurot, mis ületab eelnenud majandusaasta käibe üle kolme korra. Puhaskasum kerkis samal ajal 3,5 korda, pea miljoni euroni. “Meie edus mängis rolli mitu tegurit. Üks olulisemaid oli panustamine innovatsiooni ja seda eelkõige läbi IT-arenduse. Viimaste aastate jooksul oleme arendanud oma CRM ja projektijuhtimise süsteemi. See on vähendanud vigu ning suurendanud tööviljakust ja klientide rahulolu, sest kogu tööprotsess on kõigile asjaosalistele arusaadav ja läbipaistev,” selgitas Kracht.