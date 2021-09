Joogitootjate TOP: võitjale andis hoogu kriisiaastal Venemaalt leitud suur klient

Jaan Härms (paremal) märgib, et üldiselt on Eesti majandusseis hea, kuid mündil on ka teine pool – sisendhindade kasv, millega seisame silmitsi ka järgmisel aastal. Vasakul Saku Õlletehase ekspordijuht Margus Masing. Foto: Arno Mikkor