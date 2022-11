Taristuehituse TOP – parimad jäävad püsima

2021. aasta tulemuste põhjal koostatud taristuehitajate edetabel veel raskeid aegu ei peegelda, kuid toob esile ettevõtted, kes tänavuse ootamatu turulanguse suudavad tõenäoliselt üle elada.

Tänavuse Taristuehituse TOPi võitis teede ja kiirteede ehitusega tegelev Verston OÜ, mille juht Veiko Veskimägi tõi edu aluseks, et kahe ettevõtte liitmisel õnnestus tekitada omavaheline hea sünergia ja suudeti kasvada rohkem kui kaks ettevõtet eraldi. Põhjalikumalt saab Verston OÜ tegemistest ja edu põhjustest lugeda pikemast intervjuust.