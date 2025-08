Tagasi 01.08.25, 11:08 Mihkel Nestor: selles sogases vees saavad hindu tõsta ka need, kellel selleks põhjust ei ole Juulikuu hinnatõus võrreldes eelmise kuuga jäi oodatust väiksemaks, rääkis SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Tema sõnul tulenes see peamiselt sellest, et kaupmehed olid hindu tõstnud juba varasematel kuudel.

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor sõnas, et suurim hinnakasvu allikas on toidukaubad.

Foto: Andras Kralla

Statistikaameti kiirhinnangu järgi kerkisid hinnad juulis võrreldes juuniga 0,6 protsenti. Aastane inflatsioon ulatus 5,6 protsendini.

Mihkel Nestor nentis, et numbrid on kõrged, eriti võrreldes teiste Euroopa riikidega.

Mis aga hinnatõusu põhjustas? Nestor selgitas, et suurim hinnakasvu allikas on toidukaubad, mis moodustavad suure osa Eesti tarbija ostukorvist. Kui sellele lisada käibemaksutõusu mõju, annab see selgituse suuremale osale inflatsioonist.

Samas märkis ta, et käibemaksutõusu mõju ei olnud nii suur, kui oleks võinud eeldada. „Eesti puhul mulle tundub, et kuna inimestel on juurdunud ootus, et hinnad kiiresti kasvavad, siis on võimalik selles sogases vees hinda tõsta ka neil, kellel selleks objektiivset põhjust ei ole,“ sõnas Nestor.

Lisaks tuli intervjuus juttu sellest, kas rahvaalgatus toidukaupade käibemaksu alandamiseks võiks toimida, milline on Trumpi värskelt allkirjastatud tollide mõju ning mida arvata USA tehnoloogiahiidude majandustulemustest.

Küsis Kaspar Viira.