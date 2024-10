Tänavuse keemiatööstuse TOPi esikolmik annab kinnitust, et ilutoodete nõudlus pole kahanenud − kaks ettevõtet kolmest tegutseb edukalt just selles valdkonnas.

Edetabelis kolmandale kohale tulnud Glamlaci juhi Veronika Kookmaa ütles Tööstusuudistele , et ettevõte on kahel viimasel aastal julgemalt investeerinud ja nad laienevad poole võrra. “Kuigi paljud ettevõtted on ebakindla olukorra tõttu investeeringuid edasi lükanud, on meie aeg kätte jõudnud – kasutame ära võimalused, kui teised ettevõtted veel arenduse ja innovatsiooni peatanud on,” rääkis Kookmaa.