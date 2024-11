Tagasi 01.11.24, 14:11 Galerii: Pärnus avalikustati Lääne-Eesti parimad ettevõtted Neljapäeval tunnustasid Äripäev, Telia Eesti ja Coop Pank Pärnus Estonia spaahotellis Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa edukamaid ettevõtjaid.

Äripäev, Telia Eesti ja Coop Pank tunnustasid neljapäeval Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa edukamaid ettevõtteid. Foto: Liis Treimann

Äripäeva Pärnumaa TOPi esikolmik on Gren Eesti AS, Pärnu Sadam AS, Optimus Ehitus OÜ

