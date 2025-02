Suur ülevaade: need veo- ja laondusfirmad maksavad kõige vähem tööjõumakse

Logistikasektor kasutab jahmatavas koguses paberit: aastas kulub Euroopas 10 miljardit A4 lehekülge, mis võrdub kümnendikuga Eesti metsade raiemahust. See on vaid üks näide, miks on vaja kiiremas korras muuta kaubaveod digitaalseks, selgub saatest “Logistikauudised eetris”.