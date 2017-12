Soome naise euro on 76 senti

Soome naised teenivad keskmiselt 76 senti iga euro kohta, mida makstakse meestele, vahendas Yle pensionikeskuse värsket statistikat.

Pensionikeskuse teatel on keskmise soome naise kuuteenistus 2470 eurot mehe 3260 euro vastu. See teeb vaheks 24 senti iga euro vastu, mida teenib keskmine mees. Kõrgeimat palka teenivad naised oma 40ndates ja 50ndates eluaastates – keskuse kinnitusel on just selles vanuses naistel enim palgatõuse ning nad käivad täisajaga tööl.

Statistikaameti andmed, mille järgi Soomes sageli soolõhet arvestatakse, näitavad aga, et „naise euro on 84 senti“, kuid nendes andmetes pole arvestatud näiteks osalise ajaga töötajaid jm.

Samas väidab Soome Tööstuste Liit oma arvutustele põhinedes, et naise euro on tegelikult 97 senti – liidu metoodika on andmete võrdlus sektorite kaupa.

Majandusuuringute instituudi kinnitusel on Soomes osaajaga töötajatest 70% naised ning ajutise lepinguga töötajatest on naisi umbes 60%. Palgaandmed näitavad, et Soomes hakkab keskmine palganumber kahanema pärast 50. eluaastat ning 60. eluaastaks võrdub soome mehe palk 30aastase mehe omaga.

Statistika järgi on Soomes kõrgeima sissetulekuga 40+ eluaastates mees, kes teenib keskmiselt 4000 eurot. Samas vanusegrupis naised teenivad kuus keskmiselt 1000 eurot vähem.