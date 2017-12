Baltcap investeeris Lätis biogaasijaamadesse

Ainult tellijale

Kristjan Pruul 27. detsember 2017, 10:45

Baltcapi infrastruktuurifond ostis Läti ettevõtte Anaerobic Holding, millele kuulub kolm biogaasijaama koguvõimsusega 4,9 megavatti.

Tegemist on Baltcapi teise taolise investeeringuga sel aastal. Novembris sõlmiti leping 48-megavatise biomassijaama ehitamiseks Vilniusse. Jaam valmib 2019. aasta esimeses kvartalis. See peaks katma 10 protsenti Vilniuse küttevajadusest.

Baltcapi infrastruktuurifondi kavandatav suurus on 100 miljonit eurot. Investorite seas on näiteks LHV, SEB ja Swedbanki ehk Balti turu suurimate tegijate pensionifondid ja Swedbanki elukindlustus. Ankurinvestor on Euroopa investeerimispank (EIB), mis on lubanud investeerida 20 miljonit. EIB investeeringut garanteerib omakorda Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI).