Forum Cinemas kaotas külastajaid konkurentidele

2017. aastal uue kino avanud Forum Cinemas kaotas külastajaid tihenenud konkurentsi tõttu.

Forum Cinemas tegevjuhi Kristjan Kongo sõnul käidi filme vaatamas mõned tuhanded korrad vähem kui 2016. aastal. "Esiteks linastus mullu natukene vähem filme, kuid ka konkurents kinoturul on läinud tihedamaks ning inimestel on kinode vahel suurem valik," selgitas Kongo pressiteates ning lisas, et sellele vaatamata on siiski Forum Cinemas külastajate hulk püsinud stabiilsena.

Eelmise aasta alguses avas ettevõte kino Viljandis. Kui liita juurde Tallinna ja Tartu külastajad, käidi filme ja muid linastusi vaatamas ligi 1,1 miljonit korda.

Kongo lisas, et praegu valmistab ettevõte ette 2018. aastal uue kino avamist Tartus Eedeni keskuses.