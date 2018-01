Eestlased ehitavad maailma suurimat krüptopanka

Erki Kilu LHV panga juht Suund on õige Kaasatud 17,5 miljonit dollarit on väga hea tulemus, arvestades, et töötavat toodet sel hetkel ette näidata polnud. Seni oli trendikas pakkuda light banking kontseptsiooni, kus kogu pakkumine koosnes mobiilipanga aplikatsioonist, tasuta maksetest ja deebet- või prepaid kaardist, aga nüüd on aru saadud, et need pakkumised ei erine üksteisest sisuliselt millegi poolest ja otsitakse uut lahendust. Light banking kontseptsioon ei ole maailmas seni läbi löönud. Uueks trendiks on kujunenud marketplace (turuplatsi) äppide poole liikumine, kus kliendil on võimalik teha makseid nii tava- kui ka krüptovaluutades ning kus saab valida muude teenuste vahel, nagu laenud, kindlustus, investeerimine, ühisrahastus jms. Siin järgivad Change panga tegijad õiget suunda. Sarnase arengu tegi läbi ka Revolut, kes on võtnud eesmärgiks muutuda pigem marketplace äpiks. Marketplace toote puhul on aga väga oluline hoida fookust, kellele ja milliseid teenuseid platvormil täpselt pakutakse, et see kasutaja jaoks liiga keeruliseks ei muutuks. Erki Kilu LHV panga juht

Teil kõigil on sloganid stiilis "Revolutsioon on nüüd! Revolutsioon on siin! Liitu revolutsiooniga!".

Meie tegelikult rajamegi liikumist. Meil pole kahte asutajat – neid on 5600. Me ei ehita toodet selle järgi, mida ise arvame, et inimesed võiksid tahta. Me küsime enda Telegrami (suhtlusäpp - toim) grupis 4000 inimeselt, mida nad tahavad.

Kaks kuud pärast raha tõstmist on meil beetaversioon turul ning inimesed saavad juba meie platvormilt pangakaarte tellida ja krüptosid vahetada. Pidevalt küsime kommuunilt, mis neile meeldib, mis ei meeldi ning mida tahavad näha järgmises tootes. Saame iga päev 100-200 sõnumit, mille järgi oma plaane kohendame.

Kõik toimub alt üles, mitte ülalt alla. Kui meie konkurendid juhtuvad samuti grupis olema, saavadki nad pidevalt näha, mida me parasjagu ehitame. Viimaks on meie eelis, et oleme ka avalik firma – meie coin'i ööpäevane kauplemiskäive ulatub poole miljoni dollarini.

Kas selline pooldemokraatlik mudel ka tegelikult toimib? Kuidas te sisse voolavat infot haldate ja filtreerite?

Kõiki kuulata ei saa ning hääletusi me samuti ei korralda. Saame aga vaadata, millised trendid sissetulevast infost välja joonistuvad, kanda need tootekaardile ning viimaks testida, mida inimesed kasutavad. Näiteks võib inimene küll öelda, et tahab platvormile FIAT-valuutat, kuid kui see võimalus tekib, siis ta seda ei kasuta. Usume sellesse, mida inimesed teevad, mitte, mida nad ütlevad.

Kaasasite 17,5 miljonit eurot 5600 investorilt. Kas suurinvestorid panustasid lõviosa summast?

Kümme kõige suuremat investorit on institutsionaalsed. Suurimad pärinevad Šveitsist, Austraaliast, Taist ja Singapurist. Tegu ongi krüptoraha investeeringuteks loodud fondidega.