Streik sulges Soomes pangad

Suurem osa Soome pankasid on nädala lõpuni streigi tõttu kinni ja ka netipankades võib ette tulla häireid, kirjutas Helsingin Sanomat.

Pangakontorid avatakse taas esmaspäeval ja siis on seal oodata tavapärasemast tihedamat päeva. Täna hommikust peale on streigi tõttu suletud Nordea ja Danske Banki kõik kontorid, OP-grupi pankadest on mõni avatud. „Meil on kokku 400 kontorit, millest kümmekond on lahti ka streigi ajal,“ ütles OP kliendisuhete eest vastutav Merja Auvinen.

Keskpäevaks polnud veebipankades häireid tekkinud, teatasid Nordea, Danske Bank ja OP-grupp, kuigi ennustati, et ülekoormuse tõttu võib seal tõrkeid ette tulla.

Veebipankade häireid võib põhjustada ka see, et ette tulevaid vigu ei asuta kohe likvideerima, kuna IKT valdkonna töötajad liitusid toetusstreigiga, nii et pankade tellimusi ei täideta.

Ametiühingu Pro teatel osalevad streigis OP, POP Pankki ja Säästöpankki, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea ja S-Pankki. Handelsbankeni, Hypo, S-Pankki ja Oman Säästöpankki kontorid on sel ajal siiski avatud.

Pankade kodulehed annavad teada, et palkasid ja pensione püütakse klientide arvetele edasi kanda ja ka pangakaartide sulgemispalved rahuldatakse.

Streigi põhjustas pankade ja töötajate erimeelsus nädalavahetuse töö pärast. Töötajad tahavad, et nädalavahetuse töö püsiks vabatahtliku ja kohapeal kokkulepitava küsimusena. Tööandjate seisukoht on, et kui nädalavahetuseks vabatahtlikke ei leidu, võib tööandja kellelegi selle kohustuseks teha. Lisaks jäädi eri arvamusele palgatõstmise viisis.

Pangad olid Soomes streigi tõttu suletud ka eelmise aasta lõpus kahel viimasel tööpäeval pärast seda, kui lepitaja ei jõudnud töötüli osapooli ühiste seisukohtadeni viia.