Maksuamet eksis poolemiljonilise maksuvõlaga

Äripäeva täna avaldatud maksuvõlaga firmade TOPis oli esialgu ka 21. kohal 670 000 euro suuruse maksuvõlaga kiirlaevaliiklust korraldav firma Lindaliini AS. Maksuamet märkas aga viga ise ning teatas, et Lindaliinil enam võlga pole ja nimekirjas ta olema ei peaks.

Nimelt on Lindaliin saneerimiskava edukalt läbinud ja 670 000 euro suurune maksuvõlg on tasutud.

Eilses uudises oli lisaks kirjas, et Lindaliin müüs mullu maha oma mõlemad reisikatamaraanid ja kontorihoone. Viimane katamaraan viidi eelmise aasta lõpus uuele omanikule üleandmiseks BLRT Grupi sadamasse Koplis, kirjutas Õhtuleht.

Lindaliini üks osanikest ja juhatuse liige Enn Rohula rääkis täna Äripäevale, et Lindaliin on nüüdseks justkui oma arengu kolmandas etapis: kõigepealt sõideti tiiburitega, seejärel katamaraanidega ja nüüd on plaanis hakata sõitma suuremate katamaraanidega, millel on ka autotekk. Enne uute katamaraanide soetamist tuli aga vanad maha müüa.