Macron: Türgi ei saa Euroopa Liitu

Praegu pole mingit võimalust, et Türgi saaks Euroopa Liitu, ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron Türgi president Recep Tayyip Erdoganile, vahendab BBC.

Ühisel pressikonverentsil Pariisis ütles Macron, et kõige teravam põhjus on inimõiguste rikkumised Türgis pärast läbikukkunud riigipöördekatset 2016. aastal.

Macron ütles, et on aeg lõpetada silmakirjalikkus ja teesklemine, et Türgil on lootust läbimurdeks Euroopa Liiduga liitumises. „Euroopa Liidu poolt vaadates on selge, et viimatised sündmused ja valikud ei luba meil selle protsessiga kuidagi edasi liikuda,“ ütles ta. Macron on varemgi väljendanud pahameelt, et Euroopa Liit raiskab Türgi aega, teeseldes, et neil on võimalus liitu pääseda. Ta lisas, et tegelikut ei taha isegi enamik türklasi enam liitu astuda.