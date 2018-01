Vähi küsib reisisadama rajamiseks riigi raha

Ainult tellijale

Sillamäe Sadama nõukogu liige Tiit Vähi taotleb valitsuselt Sillamäe sadama Ida-Viru investeeringute programmi lisamist, et seal riigi toel välja arendada reisisadam.

Nüüd on linnas tehtud korda peatänavad ja toimub rannapromenaadi rajamine, mistõttu võiks uuesti mõelda reisi- ja jahisadama avamisele. Sillamäe Sadama hinnangul on Peterburi Morskoi Fassad kruiisilaevade liikluse tõttu sageli üle koormatud ning tekkinud on vajadus täiendava puhversadama järele Soome lahel, kus oleks võimalik oodata kai vabanemist Peterburis.

Pooles ulatuses Tiit Vähi Silmet Grupile kuuluv sadam on varem reisijaid teenindanud ja on sellest huvitatud ka praegu, kuid kapitalimahuka reisisadama rajamiseks jääb jõust puudu ning kaubalaevade teenindamisest väiksema tasuvuse tõttu pole õnnestunud kapitali kaasata ka mujalt, kirjutab Vähi valitsuse ministritele.

"Sadama territooriumil on kõik vajalik infrastruktuur olemas, kui riik otsustab projekti toetada, siis ehitustöödele kuluks aasta ning rahaliselt läheks see maksma ligikaudu 12 miljonit eurot, millest pool võiks tulla riigilt," ütles sadama juht Andrei Birov rahvusringhäälingu venekeelsele uudisteportaalile. Birovi sõnul on ministrid vähemalt suusõnaliselt mõttele toetust avaldanud.

Reisikai võiks Sillamäe Sadama hinnangul tulla sadama idaossa, kus algab ka rajatav rannapromenaad. See jääb väljapoole tolli vabatsooni ning reisijad ei pea kokku puutuma kaupade käitlemisega, samuti saab sealt linna väisata jala. Reisisadam võiks koosneda ligikaudu kilomeetripikkusest muulist, millele rajatakse kaid reisiparvlaevade ja kruiisilaevade sildumiseks, kaldapoolsesse ossa võiks rajada sadama väikelaevadele.

Sillamäe Sadamaga on sama meelt Sillamäe linnavalitsus, mis on esitanud valitsusele sarnase avalduse sooviga luua Soome lahele Tallinna–Helsingi suunale alternatiivne regionaalne reisitranspordikoridor. Linn loodab reisisadamalt positiivset mõju ümbruskaudsetele turismi- ja teenindusettevõtetele.

Ida-Viru investeeringute programmi loomine on valitsusel kavas olnud juba üle aasta ja mitu ministrit on teinud ettepaneku kanda sinna põlevkiviettevõtete saastetasud. Erimeelsuste tõttu on see aga alatasa takerdunud. Praegu on see Jaak Aabist, Jevgeni Ossinovskist ja Urmas Reinsalust koosneva triumviraadi laual. Rahandusministeeriumist öeldi, et Ida-Viru kava loodetakse valitsuskabinetti saada jaanuari lõpus.

Varem, 2006–2007, on Sillamäel olnud reisilaevaliiklus Soomega. Toona Saaremaa Laevakompanii tütarfirma juhitud liiklus katkes, sest Venemaa ei lubanud laevadel sõita läbi oma territoriaalvete Suursaare juures.