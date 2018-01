Arco Vara Eesti kinnisvarabürood asub juhtima Elari Tamm

Elari Tamm on kinnisvaravaldkonnas tegutsenud 14 aastat, alates 2017. aasta jaanuarist Arco Vara Tallinna osakonna juhina, teatas Arco Vara.

"Soovisin anda kinnisvarabüroole uue hoo ja juhi, kellel on nii oskusi, tahet kui ka aega sellele pühenduda. Eesti kinnisvarabüroo on viimase kahe aasta jooksul kasvanud poolteist korda ning ootused selle juhtimisele kasvavad samuti," lausus Arco Vara ASi juhatuse liige Tarmo Sild.

"Kinnisvarabüroode seas on tugev konkurents ning kõik püüavad saada suuremat turuosa, aga oleme ausad – Eesti turg väga palju suuremaks ei muutu. Mida me saame teha, on ehitada äri, mis hoolib rohkem inimestest kui kõigest muust," selgitas Tamm oma eesmärki.