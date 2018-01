Ettevõtete tulemuste parandamise tööriist

Ainult tellijale

Turundusmaailmas on lihtne olla sõnades suur ja tegudes väike. Tallinna meediaagentuur OÜ Initiative on keskendunud sellele, et nad ei oleks ainult suurte sõnade tegijad.

Soomi sõnul tavatsevad ettevõtjad muiates öelda, et 50 protsenti turunduseelarvest läheb alati korstnasse, aga kunagi ei tea, kumb pool. „Meie tugevus on see, et teeme turundust väga analüütiliselt. Me aitame ettevõtetel silma paista võimalikult efektiivselt.“

Mis on kiire kasvu põhjused? Aastatel 2013-2015 kasvas OÜ Initiative'i käive 2,51 korda ja ärikasum 3,63 korda. 1. Turundusanalüütika. Et anda kliendile soovitusi, mida turunduse efektiivsuse tõstmiseks teha, kasutab Initiative prognoosimudeleid. 2. Digiturundus. Ettevõte on suurendanud võimekust aidata klientidel läbi digikanalite jõuda kõige tõhusamalt võimalike klientideni. 3. Uudishimu. „See, kui midagi tehti eile või üleeile niimoodi, ei tähenda, et me peame homme samamoodi tegema,“ rõhutab tegevjuht Indrek Soom. „Meie ettevõte ei ole koht, kus vaikselt päeva õhtusse veeta.“

Kogemustega gasell

Initiative on üks väheseid firmasid, mis on Gaselli TOPis olnud kolm aastat jutti: 2016. aasta edetabelis 734. kohal, 2017. aastal 271. kohal ja samal kohal ka tänavu veebruaris avaldatavas uues edetabelis.

„Me loodame ka neljandat korda pääseda edetabelisse,“ õhkub Soomi hääles enesekindlust. See ei ole sugugi välistatud, sest äsja lõppenud 2017. aasta oli Initiative'ile taas tulemuslik: käive suurenes võrreldes 2016. aastaga umbes 1,5 korda, suurenes ka kasum.

Liivalaia tänava ärimaja viiendal korrusel asuvas kontoris on tollel detsembrikuu pärastlõunal rohkem kui üks külaline. Lisaks ajakirjanikule ka grupp inimesi, kes vaatavad kontoris hoolega ringi, uudistavad akendest avanevat vaadet ja jagavad kommentaare. Tegu on uute üürnikega, sest Initiative kolib uue aasta jaanuari lõpus siit kontorist suuremale pinnale Paldiski maanteel.

„Ostsime oktoobris digiagentuuri Convertal ja nüüd kolime kokku,“ põhjendab Soom suurema kontoripinna vajadust. Kui aasta lõpus oli Initiative'is tööl 21 inimest, siis uues kontoris saab olema üle 30.

Soomi kinnitusel on ettevõtte äriedu taga kindlasti kollektiiv ja töökeskkond. „Tundub, et meil on selles mõttes tugev kuvand, et meist räägitakse kui väga heast tööandjast,“ lausub ta. „Meil on inimlik ja soe õhkkond, aga samas ka tugev distsipliin. Distsipliin on minu hinnangul üks edu võti, olgu see spordis, äris või kus iganes.“

Töö andmevoogudega

Ehkki äriregistri andmeil ulatub Initiative'i ajalugu kaugemasse minevikku, peavad asjaosalised ettevõtte asutamisajaks 1. novembrit 2010. „Sama registrikoodiga, ent teise ärinime all firma seisis mitu aastat tegevusetult, kuni uus seltskond võttis uue ärinime ja alustas nullist,“ täpsustab Soom. Aktiivne tegevus läks lahti 2011. aasta algul.

Initiative tegeleb turundamise ja reklaami vahendamisega. Lihtsamini öeldes soovitab firma kliendile, mis kanalisse, mis paigutusega, millisel kellaajal, millise hinnaga ja millises mahus on kõige otstarbekam reklaami tellida. Soovitused põhinevad suurte andmevoogude põhjalikul analüüsil.

Initiative oli esimene meediaagentuur Eestis, mis tõi 2015. aastal turule ökonomeetrilise mudeldamise, ja esimene klient, kelle andmeid uue meetodi järgi analüüsiti, oli Eesti Tarbijateühistute Keskühistu (praegune Coop).

„Analüüsime, kui palju on klient viimastel aastatel nädalate kaupa investeerinud reklaami ja kui palju see igal nädalal müügikäivet tekitas,“ seletab Soom. „Lisaks sellele analüüsime muid makro- ja mikroökonoomilisi näitajaid. Me otsime mõjureid, mis mõjutavad kliendi müügitulemust kõige rohkem ja sellest lähtuvalt soovitame kõige kampaaniaid ja turundustegevusi.“

Soomi andmeil on neil umbes 40 aktiivset klienti ja enamus neist ei ole meediaagentuuri uksele ise koputanud. „Esimene asi, mille peale me mõtleme, on see, kas meie teenustes ja oskustes on midagi unikaalset, mida võiksime kliendile pakkuda,“ räägib ta. „Me valime välja potentsiaalsed kliendid, kelle puhul me arvame, et suudame neile midagi väärtuslikku pakkuda. Tihti on need keskmisest suuremad ettevõtted, kes meediaagentuuri teenust üldse võiksid vajada.“ Soom lisab, et kliendi võitmine võib teinekord kesta kaks-kolm, vahel ka rohkem aastaid.