Elron tegi rekordi

Elroni rongidega sõideti eelmisel aastal üle 7,3 miljoni korra, raudtee-ettevõtte teatel tehti kõgil kuudel varasemast parem tulemus.

"Mullu tehti Elroni rongidega 7 333 000 reisi, mis on pool miljonit sõitu ehk 8% rohkem kui 2016. aastal," sõnas Ossip. Elroni mullune piletitulu kasvas aastaga 9% – 13,2 miljoni euroni.

"Eelmise aasta lõpus lisasime Narva suunale ekspressrongi. Tallinna–Narva liinil on võrreldes ajaga enne uute rongide kasutuselevõttu väljumisi neljakordistatud ning sõitjate arv on näidanud kasvutrendi aasta-aastalt. Tervikuna on Tallinna ja Narva vahel sõitjate arv aastaga kasvanud 77%."

Tallinna ümbruses tehti kõige enam sõite 2017. aastal Tallinna–Paldiski (1 392 000), Tallinna-Riisipere (1 008 000) ja Tallinna–Aegviidu (928 000) liinil; kaugliinidest olid kõige populaarsemad Tallinn–Tartu (960 000 reisi), Tallinn–Viljandi (448 000 reisi) ja Tallinn–Narva (393 000). Keskmiselt tehti Elroni rongidega 20 000 reisi päevas.