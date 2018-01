Saksamaa majanduskasv kiirenes mullu

Sisenõudlus ja investeeringud vedasid Saksamaa majanduse mullu 2,2protsendilisele kasvule.

Saksamaa majandus on kasvanud juba kaheksa aastat järjest ja tempo on kiirenenud, tegemist on viimase kuue aasta kiireima kasvuga. Kalendripäevadega korrigeerituna kasvas majandus isegi 2,5 protsenti, teatas Saksamaa statistikaamet Destatis.

Peamine osa majanduskasvu tuli sisetarbimisest, mis kasvas 2 protsenti, riigisektori kulutused suurenesid 1,4 protsenti. Üle keskmise tõusid ka investeeringud põhivarasse, mis kerkisid 3 protsenti. Kaupade ja teenuste ekspordi reaalkasv oli 4,7 protsenti.