Ligi: erasektoril on keeruline silda ehitada

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi ütles, et ettevõtjate Saaremaa silla rajamist tasub arutada, kuid teostamine võib olla keeruline.

Tänane Äripäev kirjutas ettevõtjate Raivo Heina ja Raivo Küti soovist ehitada valmis mandrit ja Saaremaad ühendav sild, mille jaoks vaja minevad 400–500 miljonit eurot tuleks ettevõtjate, pensionifondide ja laenude toel.

Jürgen Ligi nentis, et kui Saaremaa mandriga silla abil ühendada, poleks see enam saare maa. „Kuid see on Saare juurtega vurle emotsioon, kes üle silla ka ise ilmselt sagedamini kohale jõuaks,“ ütles ta ja lisas, et Saaremaa majandusele oleks see hea, unikaalsusele mitte.

„Ent meri piirab inimesi ja Saaremaa kaotab neid praegu mandrile, töökohtade loomine ainult unikaalsuse pinnalt on piiratud, nii et arutada maksab,“ leidis Ligi. Ta märkis aga, et kui silla rajaks oma vastutusel erasektor ja oleks lootus riigilt garanteeritud renti saama hakata, on asi väga keeruline. „Vaja on tasuvusarvutusi ja alternatiivide võrdlusi, värskemaid numbreid. Selline asi ei teki ilmselt tasuta ületusena.“