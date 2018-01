Ettevõtjad tahavad ise Saaremaa silla valmis teha

Ain Tatter, MKM teede- ja raudteeosakonna juhataja Otstarbekust tuleb alles arutada Saare ja Lääne uutes maakonnaplaneeringutes käsitletakse Saaremaa püsiühenduse maismaale ulatuvaid asukohti. Maakonnaplaneeringute jätkutegevusena oleks püsiühenduse arenguvajaduste täpsustumisel vaja koostada täiendavalt riigi eriplaneering, millega teostatakse asukohavalik ning määratakse püsiühenduse täpne asukoht Saare ja Lääne maakonna piirnevas sisemeres. Eriplaneeringu peaks algatama valitsus, kuid eeldatavalt soovib valitsus selle algatamiseks 2011. aastal valminud „Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava“ ja selle KSHis käsitletud mõjude ümberhindamist muutunud olude ja tänaste teadmiste valguses. Näiteks on maakonnaplaneeringute menetlemisel püsiühenduse lahendamise võimalikkuse hindamiseks 2014 tellitud õiguslik analüüs Keskkonnaõiguse Keskuselt ja sisuline analüüs OÜ-lt Hendrikson & Ko Natura eelhinnangu näol. Natura eelhinnangus ei välistata silla alternatiivi realiseerimisel negatiivseid mõjusid Väinamere linnu- ja loodusaladele, mistõttu peetakse vajalikuks uut asjakohast Natura hindamist püsiühenduse trassidele. Natura 2000 ala kahjustada võivaks tegevuseks võib valitsus anda nõusoleku vaid juhul, kui puuduvad alternatiivid ja kava või projekti elluviimist tingivad mingid imperatiivsed ja erakordselt tähtsad avalikud huvid. Samuti tuleks ümberhinnata 2011. aasta kavas sisalduvad tasuvusarvestused ja sotsiaalmajanduslikud mõjuhinnangud, võttes arvesse näiteks uute parvlaevade soetust ja finantseerimise kohustusi, Rail Balticu ehitamise mõjusid, ainult erakapitalil toimuvat finantseerimist, õiguslikke võimalusi-mõjusid pakutud skeemi realiseerimiseks, väiksema keskkonnamõjuga tunnelialternatiivi lahenduse põhjalikumat sisustamist jms. Arvestades ka, et püsiühenduse temaatika ei sisaldu koalitsioonileppes ega valitsuse tegevusprogrammis, on ministeerium toetanud Saaremaa püsiühenduse asjatundjate komisjoni ettepanekut 2015. aastast analüüsida püsiühenduse rajamise otstarbekust järgmise transpordi arengukava või hiljemalt järgmise üleriigilise planeeringu koostamise raames. Ain Tatter, MKM teede- ja raudteeosakonna juhataja

Pankadega on Hein ja Kütt rääkimas käinud ja neil olevat selge huvi olemas. „Tegemist on ju väga selge majandusliku objektiga. Seal ei ole äririski: autod sõidavad üle, inimesed käivad üle. See on suhteliselt stabiilne number, mis pigem võib kasvada. Väheneda ta ei saa. Ja tulevikus oleks meil tõesti mõte viia see üritus börsile, kuhu saaks iga Eesti inimene panna oma säästud, sest tootlus on garanteeritud, meie selles mõttes riski ei näe,“ rääkis Kütt.

Hein lisas, et nad ei välista ka elanikkonnalt silla jaoks rahastuse saamist, sest inimestel seisab jooksvatel kontodel ja hoiustel praktiliselt 8 miljardit eurot, mis tootlust ei teeni. „Meil on sellest vaja väikest osa,“ ütles ta.

Tasuvus tuleb kahe kümnendiga

Heina hinnangul tasub investeering silda end ära umbes 20 aasta jooksul. Esialgsed arvutused on tehtud neil samade hindadega, mis on praegu praamipiletil. Kaudselt võiks see tema sõnul inimeste jaoks odavamgi tulla. „Kui me praegu maksame ülesõidu eest üks auto ja üks inimene umbes 12-13 eurot, siis edaspidi silla puhul hakkab olema see 12-13 eurot auto kohta. Kui seal autos on viis inimest, siis hind jääb ikkagi samaks,“ selgitas Hein. Inflatsiooni arvestades võib tema sõnul hind olla lõpuks 17 eurot, kui sild näiteks viie aasta pärast valmis oleks.