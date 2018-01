Raamat: Jurvetson korraldas Silicon Valleys orgiaid

Eesti juurtega riskikapitalist Steve Jurvetson korraldas peagi avaldatava raamatu kohaselt alko-, narko- ja seksiküllaseid pidusid Silicon Valley IT-tuusadele, kirjutab Ärileht.

Emily Changi 6. veebruaril ilmuv raamat "Brotopia: Breaking Up the Boys' Club at Silicon Valley" toob avalikkuse ette USA California kuulsa tehnoloogiafirmade piirkonna meestekeskse mõtteviisi ja seal aset leidnud metsikud peod, kus edukad tehnoloogiamehed narkootikume, alkoholi ja naiste kehasid nautisid.

Ajakiri Vanity Fair avaldas väljavõtte raamatust juba enam kui kuu enne selle ilmumist, uudistesait Axios tõi avalikkuse ette aga infokillu, mis nimetab selliste pidude ühe korraldajana Eesti juurtega ettevõtjat ja riskikapitalist Steve Jurvetsoni.

Sellesse ringkonda kuulunud Paul Biggar kirjeldab saidil Medium sellist pidu, kus mainib, et selle korraldas üks kuulus riskikapitalifirma. Vanity Fairis avaldatu järgi on mainitud firma DFJ, mille kaasasutaja ja endine partner Jurvetson on.

