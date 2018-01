H&Mi reklaam tõi ägeda protestilaine

„Riigi mustanahalisi võrreldi koloniaalajal ahvidega ja EFF on seda meelt, et H&M oleks pidanud seda mõistma. See, et H&M reklaami eemaldas, ei ole nii oluline kui see, et see üldse avaldati,“ rääkis Aafrika korrespondent Ripas.

EFFi parlamendisaadik Floyd Shivambu avaldas Twitteris pilte laastatud H&Mi poodidest. „H&M peab nüüd silmitsi seisma rassismi tagajärgedega. Kõik mõistlikud inimesed peaks aru saama, et kaupluste tegutsemine Lõuna-Aafrikas tuleb lõpetada,“ kirjutab Shivambu

EFFi esindaja Mbuyiseni Ndlozi ütles H&Mi vabanduse kohta: liiga hilja, liiga vähe, vahendas Reuters. „Rassismi pärast vabandamise aeg on ümber. Mustanahalistevastasele rassismile peavad järgnema tagajärjed ja punkt!“ kirjutas ta, postitades Twitteris pilte rüüstatud poest ja video skandeerivatest EFFi toetajatest.

H&M saatis Rootsi meediale teate selle kohta, et sulgeb ajutiselt poed. „Meie töötajate ja klientide turvalisus on meile kõige olulisem ja sulgesime protestide tõttu kõik Lõuna-Aafrika Vabariigi poed. Töötajad jälgivad kohapeal olukorda,“ andis rõivakett pressile teada.

H&Mi reklaami on kritiseeritud kogu maailmas. Nii on näiteks Kanada artist The Weekend teatanud, et lõpetab H&Miga koostöö, vahendab Soome leht Rootsi SVTd.