Hiina palkas hiigeltalikeskust kavandama soomlase

„Harbin on meile suur samm, sest meie planeerime kogu ehitushanget. Jääme projektiga seotuks ka pärast selle valmimist, sest seal kasutatakse maksmiseks meie loodud Yuupay-lahendust,“ rääkis Zilliacus. Harbin tahab saada maailmas tegijaks ka talispordivarustuse tootmises. „Selleks on meilt nõu küsitud. Kavatseme seal valmistatud tooteid oma e-poes müüa,“ ütles ta

Zilliacuse sõnul on Harbinis külm talv ja soe suvi. „Tahame sobitada sinna parimaid põhjamaise projekteerimise parimaid elemente. Helsingis olev mereujula Allas ja saunarestoran Löyly sobiks sinna jõe äärde suurepäraselt.“

Külmutustehnoloogiat müüv Huurre on teinud üheksa kuud tööd, et Hiina turule jõuda. Ettevõtel on äri Põhja-Euroopas, Skandinaavias ja Venemaal. „Oleme tegevusega üsna algusjärgus,“ märkis Huurre juht J.T. Bergqvist. „Meil tuleb leida kliendid ja kohalikud partnerid, kes on innovatsioonist huvitatud.“

Pekingis 2022. aastal toimuvad taliolümpiamängud on pannud Hiina ihkama esikohta maailma talispordialade turul.