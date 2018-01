Sõõrumaa: Ukraina otsus paistab nagu mingi viga

Ukraina on Eesti riigile teadmata lisanud meid offshore-riikide nimekirja, mis oluliselt raskendab meie ettevõtjate tegevust selles riigis.

Delovõje Vedomosti küsis Urmas Sõõrumaalt, mida tema sellest sammust teab ja arvab.

„Ausalt öeldes ma ei tea sellest midagi. Lugesin uudiseid, aga see otsus paistab rohkem nagu mingi viga. Kas te olete ametkondadelt juba küsinud selle kohta?“ esitas Sõõrumaa alustuseks hoopis ise küsimuse.

Ei, aga Eesti Päevalehe loos on öeldud, et ühel ettevõtjal keelati ülekanded.

Eesti on selles nimekirjas. Aga Läti?

Pole kursis (hiljem selgus, et ka Läti on selles nimekirjas – DV).

Kui seal on riigid mingi ühise tunnuse alusel, siis on see üks asi, aga kui Eesti on eraldi, ilma Läti ja Leeduta, on see kummaline.

On arvamus, et Ukraina ametnikele ei meeldi meie e-residentsus.

Mind ajab see naerma. Sageli öeldakse, et need piirangud on selleks, et keelata kahtlased ülekanded. Aga samal ajal saavad rikkad veel rikkamaks. Nad saavad ju nagunii kõiki neid ülekandeid teha. Meetmeid rakendatakse selleks, et kontrollida väikeettevõtjaid. Aga rikkad saavad samal ajal veel rikkamaks.

See tähendab, et need meetmed oleksid nagu suunatud väikeettevõtjate vastu…

Ma ei räägi praegu konkreetselt Ukrainast või Venemaast. See on nii kogu maailmas. Iga nädal ma loen sellest, kuidas rakendati järjekordset meedet, mis on mõeldud selleks, et kontrollida raha liikumist. Aga rikkad saavad ikka veelgi rikkamaks. See on naljakas.