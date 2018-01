Investorid ei saa krüptomaaklerilt raha kätte

Ainult tellijale

Üks populaarsemaid bitcoini ja teisigi krüptovaluutasid vahendavaid platvorme Coinbase on hädas maksetega – nii välja- kui sissemaksed viibivad nädalate kaupa ja investorid on juba üpris pahased. Probleem puudutab teravalt ka Eestit, kuna kõik Coinbase’i euromaksed käivad läbi LHV.

Coinbase on populaarne eeskätt seetõttu, et seda on väga mugav kasutada. Ehkki platvormi teenustasud on küllalltki kopsakad, on erinevalt paljudest teistest krüptosaitidest leheküljel kõik mugav ja arusaadav. Sama ettevõte jooksutab ka tavapärasemat krüptovaluuta kauplemiskeskkonda GDAX, kus tasud on palju madalamad.

Hulgal investoritel on aga probleeme oma raha kättesaamisega. Nimelt leiab veebifoorumitest hulgaliselt pahaseid inimesi, kes on kas Coinbase’i (või GDAXi) raha kandnud või sealt raha välja võtta üritanud, ent summad ei jõua kohale, ehkki tähtaeg on juba ammu kukkunud ning teenus ise teatab, et tehing on olnud edukas.

„Coinbase kaotas/võttis ära mu 20 000 eurot! Võtsin raha enda Coinbase’i (GDAXi) kontolt SEPA-maksega. Ma pole midagi kätte saanud, aga Coinbase näitab, et ülekanne tehti ära. Minu kontoseisus see ei kajastu,“ kurtis üks kasutaja Redditi veebifoorumis. Tema sõnul toimus tehing kaks nädalat tagasi ning kasutajatoe poole pöördus ta nädal aega tagasi, ent vastust pole saanud.

Teine kasutaja kirjeldas, kuidas tal on detsembrist saadik Coinbase’is kinni 500 000 dollarit, ehkki summat läheb väga vaja, et maksta ära üks laen. Oma muret kurdab ka klient, kes vajab mitutsadat tuhandet, et maksta vähiravi eest. Kasutajatugi abipalvetele ei vasta või saadab vastu vabandava tüüpteksti.

Coinbase ise põhjendab probleeme sellega, et huvi krüptorahade ning nende teenuse järgi on plahvatuslikult kasvanud. Firma kinnitusel on kasutajatoe spetsialiste juurde võetud – praeguseks on neid kaheksa korda enam kui aasta tagasi samal ajal – ning kõikide probleemidega tegeletakse.