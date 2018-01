Eesti on silmitsi valitsuskriisiga

Portaali Poliitika.guru toimetaja Andreas Kaju ütles, et kuigi koalitsioonierakondade liidrite sõnul valitsus püsib ning neil umbusaldamiseks põhjust pole, siis on nii sotside kui ka ka Keskerakonna ridades inimesi, kes on valmis ministrit umbusaldama. "See näitab, et me oleme väga, väga lähedal valitsuskriisile," ütles Kaju "Aktuaalsele kaamerale".

Alanud nädalal võib IRL olla silmitsi vajadusega vahetada välja justiitsminister, ent Kaju hinnangul võib ka juhtuda, et IRL ei jää valitususse. Samas peab ta ebatõenäoliseks valitsuse vahetust praegu. "Ma ei usu mitte üheski universumis, et Reformierakond on valmis aasta enne valimisi minema valitsusse, eriti arvestades, et neil endal seisab alles liidrivahetus ees," ütles Kaju ja lisas, et praeguse koalitsiooni lagunemise korral võivad valitsusse tulla EKRE ja Vabaerakond.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.