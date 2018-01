Kreeka peab rahajuppi veel ootama

Abiprogrammist edukalt väljumiseks peab ka Kreeka majandus olema saanud jälle jalgadele. Kreeka majanduskasv oli mullu 1,6 protsenti ning eelarve ülejääk riigi laenumakseid arvestamata prognoositust suurem. Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis ütles enne esmaspäevast kohtumist, et Kreeka rahandusnäitajad on ületanud nõutut nüüdseks kolm aastat järjest.

Financial Times omakorda märkis, et Kreeka kaheaastaste võlakirjade intressid on langenud soodsale tasemele, kuid näiteks sealne börs ei ole veel piisavalt taastunud. Tänavu peab Kreeka taasfinantseerima 18 miljardi euro eest laene. Reitinguagentuur S&P hindab Kreeka väljavaateid krediidireitingu tõstmisele positiivseks. Laupäeval tõstis agentuur Kreeka reitingu tasemelt "B-" pügala võrra üles ning märkis, et edasiseks tõusuks oleks kolmandalt ülevaatuselt vaja häid uudiseid rahalise puhvri loomise kohta.