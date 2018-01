Fondide TOP: milline fond teenis sulle enim raha?

4Times Capital

Mart Schults, 4Times Capital ASi juhatuse liige:

Kuude lõikes saavutasime stabiilse tootluse. Suures pildis suutsime teenida meie jaoks plaanipäraselt. Tootlust mõjutasid nafta hinna kõikumised. Lõime eelmisel aastal näiteks mitme protsendipunktiga benchmark'i S&P 500 indeksit, mis oli +19,46%, ning ka Warren Buffett ise jäi meile järjekordselt alla (+21,91%). 2016. aastal oli meie fondi tootlus 60,06% siiski erakorraline, selleks andsid hea võimaluse USA presidendivalimised ning Brexit. Läheme sama mudeliga käesolevale aastale vastu ja loodame esineda veelgi edukamalt. KRR Fund EUR (endine nimi KRR Growth Fund) osaku NAVi muutus 2017. aastal oli +16,33%.

KRR Fund USD (endine nimi KRR Income Fund) NAVi välja tuua ei saa, sest varasemalt valitses seal süsteem, kus osaku NAV oli iga kvartali lõpu seisuga sama, st tootlus miinus tasud maksti kogu ulatuses osakuomanikele regulaarselt välja, investori vara väärtus oli põhimõtteliselt alati sama, mis oli tema alginvesteering. Tootlus oli hea, aga osaku NAV iga kvartal sama, sest tingimused olid nii seatud. Alates 1. jaanuarist hakkas selleski fondis tootlus kumuleeruma ja saab välja tuua nii tootluse kui ka puhta tootluse või siis osaku NAVi väärtuse kasvu. USD fondi puhul on oluline märkida, et fondivalitseja edukustasu määr on 30% osaku puhasväärtuse tõusust.

Avaron Asset Management

Kristel Kivinurm-Priisalm, ASi Avaron Asset Managementi juht ja partner

Jäime fondide tootlusega 2017. aasta kohta rahule. Investeerimisfondi Avaroni Privaatportfell, mille eesmärk on läbi majandustsüklite põhikapitali säilimine ja mõõduka tootluse saavutamine, peamised panustajad tootlusesse olid Ida-Euroopa ettevõtete võlakirjad ja üksikud aktsiapositsioonid, samuti see, et enamik dollaripositsioonist oli euro suhtes maandatud. Avaroni aktsiafondi Avaron Areneva Euroopa Fondi tootlusesse panustasid peamiselt Poola, Rumeenia ja Türgi aktsiad.

Birdeye Capital

Sander Pullerits, ASi Birdeye Capitali partner, fondijuht

Meie valitsetavate fondide puhul on täpne rääkida 2017. aasta võtmes üksnes Birdeye Timber Fundist, kuna selle majandusaasta ühtib kalendriaastaga. Vastava fondi osaku puhasväärtus seisuga 31.12.2017 avaldatakse jaanuari teises pooles. Birdeye Timber Fund 2 majandusaasta algab 1. oktoobril ja lõpeb 30. septembril. 2016./2017. majandusaastal oli vastava fondi osaku puhasväärtuse tõus 9,1%. Meie hinnangul võib seda metsamaa varaklassi arvestades pidada väga heaks tulemuseks.

EfTEN Capital

Viljar Arakas, EfTEN Capital ASi tegevjuht

Fondijuhina jäin ma kindlasti 2017. aasta tulemustega rahule. EfTEN Kinnisvarafondi puhul tõstan esile kahte edukat vara müüki – Narva Prisma müük Prantsusmaalt pärit Corumi fondile ja Stabu ärihoone müüki Riias Colonnale. EfTEN Kinnisvarafond II heade majandustulemuste taga on Riia Domina keskuse edukalt lõpetatud ümberehitus, mille tulemusena avati keskuses 25 uut poodi. Samuti rõõmustavad Radisson Sky hotelli tugevad tulemused Euroopa eesistumisest võitnud Tallinna hotelliturul. EfTEN Real Estate Fund III aasta tähtsaim sündmus oli fondi noteerimine Nasdaqi Balti põhinimekirjas ning 14. detsembril avatud Laagri Selveri valmimine.

FB Asset Management

Sergey Yurkin, FB Asset Management ASi juht

FB Asset Management on väike fondivalitseja ja juhib fonde, kus FB Income Fund on mõõduka ja konservatiivse riskitasemega fond ja toodab püsivat tootlust oma investoritele juba aastaid ca 8% aastas ning sobib pikaajalistele investoritele, kes otsivad stabiilset tootlust.

FB Opportunity Fund tegutseb hedge-fondi strateegia järgi ning selle tootlus on kahe viimase aasta jooksul olnud ca 17% aastas. Fond suudab teenida kasumit ka volatiilsel ajal ning sobib investeerimisportfelli riskide hajutamiseks kriisi ajal. Fondi tegutsemise ajaloos ei ole olnud ühtegi negatiivset kuud. Minimaalne investeering meie fondidesse algab 50 000 eurost. Loodame teenida stabiilset kasumit meie investoritele ka järgmistel aastatel.

Kawe Kapital

Kristjan Hänni, Kawe Kapital ASi juhatuse liige, portfellihaldur, aktsionär

Kawe Kapital haldab investeerimisportfelle, mitte fonde. Kõige lähem vastus fondide küsimusele oleks III samba investeerimistoode, mida me Compensa Life’i jaoks haldame. Selle tootlus oli 2017. aastal 13,3%. Põhjust rahulolekuks on küllaga, kui vaadata II ja III samba raames Eestis pakutavaid fonde. Alates tegevuse algusest on see fondidega võrreldes neist väga kaugele ette jõudunud oma tootlusega.

LHV Varahaldus

Joel Kukemelk, ASi LHV Varahaldus juhatuse liige ja Pärsia Lahe Fondi fondijuht ning Mikk Taras, LHV Maailma Aktsiad Fondi portfellihaldur

LHV Pärsia Lahe Fondi tulemus 2017. aastal oli –0,6% ja LHV Maailma Aktsiad Fondil +13,7%.

LHV Pärsia Lahe Fondi jaoks tähistas 2017. aasta –0,6% kolmandat järjestikuse negatiivse tootlusega aastat. Fondi 2016. aasta tulemus oli –1,0%, 2015. aastal –16,5%, 2014. aastal +11,9% ja 2013. aastal +49,5%. Kuigi viimased kolm selja taha jäänud aastat on olnud rasked, on viimase viie aasta keskmine aastane tulemus olnud tubli +6,6% aastas. 2017. aasta oli GCC regioonis üldjoontes keeruline, kuid toimunud sündmused lõid eeldused paremateks väljavaadeteks edaspidiseks. GCC riikidel on agregeeritud tasemel vaja eelarvete tasakaalustamiseks nafta hinda tasemel 61 USA dollarit ning praegu kaupleb Brent juba 70 dollari peal ehk turuhind on sellest oluliselt kõrgemal. Nafta hinna tõus on andnud GCC riikidele julgust planeerida selle aasta kulutusi ning investeeringuid suuremas mahus, mis elavdab majandust. Näiteks EXPO 2020 ettevalmistamise hoos on eriti suur hüpe kogukulutuste kasvus Dubais, lausa +20% aastases võrdluses. Araabia Ühendemiraadid moodustavad 40%ga LHV Pärsia Lahe Fondi investeeringutest suurima osa.

LHV Maailma Aktsiad Fondi tootlus olid möödunud aastal 13,7%. Tulemusega jääme rahule. Fondi osak tegi viimaste aastate suurima tõusu ja ületas globaalsete aktsiaturgude kaalutud keskmist tulemust.

Möödunud aastal panustasid fondi osaku tõusu enim Euroopa aktsiad, mis said kasu hoogustuvast kasvutsüklist. Head tootlust pakkusid ka meie üksikud USA aktsiapositsioonid, kuid nõrgema dollari valguses paigutasime sinna vähem vahendeid. Oma panuse fondiosaku tõusu andsid ka Balti riikide aktsiad. Praegu on fond enim investeerinud Euroopa tööstusettevõtete ja pankade aktsiatesse, kiirema kasvuga arenguriikide aktsiaturgudele, tugeva rahavooga Balti ettevõtetesse ja Soome metsatööstusettevõtetesse. Uute investeeringutega vaatame alanud aastal rohkem arenevate turgude suunas, kus hinnatase on mõistlik ja kasvu väljavaade parem.

Luminor Pensions Estonia (endine ärinimi Nordea Pensions Estonia AS)

Martin Rajasalu, Luminor Pensions Estonia ASi juhatuse liige

Olime küll aasta alguses positiivselt meelestatud, kuid niivõrd head tulemust 2017. aastast ei osanud oodata. Kõik meie pensionifondid lõpetasid aasta positiivse tootlusega. Ka konservatiivsed fondid pakkusid klientidele positiivset tootlust ning suurema aktsia osakaaluga pensionifondide tootlus ületas inflatsiooni määra, kuigi viimane kasvas aasta jooksul jõudsalt. Usume, et suutsime täita teadlike ja nõudlike investorite ootusi.

Heade tulemuste saavutamiseks pidime toime tulema mitme väljakutsega. Suurimad neist on seotud negatiivsete või nullilähedaste intressidega ning USA dollari odavnemisega euro suhtes. On palju investoreid, kes otsustavad intressimäärade taset trotsides konservatiivselt investeerida, kuid negatiivset tootlust ei oota keegi. Mis puudutab USA aktsiaturge, siis nende suhtes olime küll aasta tagasi optimistlikud, kuid ei osanud ette näha USA dollari sedavõrd jõulist odavnemist ning seda, et USA dollaris mõõdetav kasv võib osutuda eurodes nullilähedaseks.