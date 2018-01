Kas sel aastal näeme taas arenduste pankrotte?

Esimesed pankrotid tulekul

Toompark märkis, et seni on turul pakkumine ja müük enam-vähem tasakaalus, kuid tekib küsimus, kas see tasakaal ka säilib. „Kuigi pakkumiste arv on suur, on müük ka aktiivne,“ kommenteeris ta senist olukorda, mis ei pruugi aga pikalt jätkuda.

Ka Saksingu hinnangul võib olukord turul muutuda. „Ma arvan, et me näeme ka esimesi arenduste seiskumisi ja osa projektide puhul kindlasti langevaid hindasid. Kõiki kortereid ei osteta igasuguse hinnaga, mida küsitakse,“ rääkis ta. Samas on tema sõnul ilmselt ka neid projekte, kus enamik kortereid on enne ehituse algust välja müüdud. „On selliseid superstaare samamoodi. Aga tõenäoliselt näeme ka pankrotte.“

Saksingu sõnul on tegelikult hea, kui turg reguleerib end ise. Ta märkis, et oma osa on ühisrahastusel, kus on ülioptimistlikke projekte. „Siin on ka neid projekte, kus rahva rahastus on olnud peamine finantseerimine. Me näeme juba neid projekte, kus on lubatud, et näiteks hoone valmib sügisel 2017, aga praegu pole maja ikka veel valmis,“ tõi Saksing näiteks.

Ta märkis, et lisaks on murekoht see, et mõne arenduse broneeringus on õhku sees: kuna pangad enne projekte ei rahasta, kui osa korteritest on müüdud, on tehtud turuhinnast madalama hinnaga broneerimisi. „Maja kerkides või valmides tulevad need samad asjad uuesti turule tagasi. Spekulatiivne osa, mis on vajalik selleks, et projekti rahastus avaneks.“