Reinsalu juhtum sai lõpu

Umbusaldus justiitsministri Urmas Reinsalu vastu ei läinud läbi.

Umbusalduse poolt hääletas 46 saadikut ja vastu mitte ühtegi. Umbusalduse läbiminemiseks oleks olnud vaja 51 häält. Hääletuse ajaks oli saalis kohal 81 ja puudu 20 saadikut.



Reinsalu vastas enne hääletust riigikogu saadikute küsimustele. Küsimusi esitasid peamiselt EKRE, Vabaerakonna ja Reformierakonna saadikud. Küsimuste ring kestis pea kaks tundi.

Näiteks küsis Reformierakonna liige Madis Millling, miks Reinsalu vabandas alles pärast seda, kui oli kindel, et opositsioon esitab Reinsalule umbusalduse. Reinsalu kinnitas, et vabandus oleks tulnud nii või teisiti.



"Sa saad ju aru, et oled jama kokku keeranud?"



Reformierakonna esimees Hanno Pevkur küsis otse, kas Reinsalu saab aru, et ta on jama kokku keeranud. "Su kirjutatud read on löönud mõra väga paljude inimeste ellu. Mitte ainult sinu, vaid ka teiste justiitsministeeriumi töötajate omasse, kes on vägivalla vastu töötanud. Saad sa sellest probleemist ikka aru?" küsis Pevkur.

Reinsalu vastas, et ta on oma selgitusi kõigile juba andnud ja loomulikult saab ta probleemist aru. Selle peale ütles Pevkuri erakonnakaaslane Valdo Randpere, et kui tegu oleks salajase hääletusega, pooldaks Reinsalu vaid 10 inimest ja ülejäänud oleksid tema vastu. "Mis tunne on teil selliseid tulemusi teades justiitsministrina jätkata?" Reinsalu vastas, et tegu on kõigest Randpere hinnanguga.

Keskerakonna fraktsiooni liige Olga Ivanova leidis, et Reinsalu peaks siiski ise tagasi astuma, nagu pidi eelmisel aastal tegema endine riigihalduse minister Mihhail Korb.

Monika Haukanõmm Vabaerakonnast küsis, mis põhjusel Reinsalu tagasi siiski ei astu. "Mida te kavatsete teha ministrina selleks, et teie tehtud kahju heastada? Mis muutub teie ametisse jäämisega paremaks?" Reinsalu vastas, et näiteks kavatseb ta lähiajal tulla parlamendi ette ettepanekuga, kuidas kontrollida ja ohjeldada vägivaldseid kinnipeetavaid.

Otsus kriibib sotside hinge

SDE liige Hannes Hanso küsis, mida ütleb see, et umbusalduse avaldamise läbi ei läinud, Eesti poliitilise kultuuri kohta? "Kui see oleks juhtunud Soomes või Rootsis, siis mis te ise arvate, kas justiitsminister oleks saanud ametis jätkata?" Reinsalu vastas, et ta loodab, et poliitilise kultuuri tugevusest räägib ka see, kui selle loojad on võimelised vabandama ja asju parandama. Hannes Hanso oli SDEst ainus, kes umbusalduse poolt hääletas. Sotside eest riigikogus täna kõnet pidanud Toomas Jürgenstein tõdes, et SDE fraktsiooni otsus umbusaldusega mitte kaasa minna kriibib hinge.

IRLi esimees ja fraktsiooni juht Helir-Valdor Seeder ütles enne hääletust, et täna oli riigikogus palju ebasiirast asendustegevust. Nimelt on tema sõnul paljud umbusalduse avaldusele allakirjutanud saadikud öelnud naiste kohta kaheldava väärtusega lauseid. Seederi sõnul on opositsioon Reinsalu lauseid üle võimendanud ja ära kasutanud.

Reinsalu vastu alustati umbusaldust tema arvamusloo pärast, kus ta kirjutas, et "kanakarja kambakas" lavastaja Tiit Ojasoo vastu tuleb lõpetada ja et Ojasoo rünnakute valguses ta lausa kahetseb oma aastatagust avaldust, milles mõistis naistevastase vägivalla hukka. Reinsalu selgitas, et tegu oli ebaõnnestunud sõnakasutusega ja ta palus vabandust.