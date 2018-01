Ruta Arumäe sukeldus kinnisvaraärisse

Suure mürtsuga peaminister Taavi Rõivase nõuniku kohalt lahkunud majandusanalüütik Ruta Arumäe on sukeldunud kinnisvaraärisse, mis lastega tegelemise ja õppejõu töö kõrval võtab suurema osa tema ajast.

Kinnisvara on Arumäele meeldinud kogu aja, mil ta on majanduse analüüsimisega tegelenud. Kinnisvara käekäik sõltub 90 protsendi ulatuses sellest, kuidas majandusel läheb, selgitas ta. „Mõtlesin, et milleks kellelegi teisele tõestada, et ma oskan tulevikku ette näha, kui ma võin ometi kõiki neid teadmisi iseenda hüvanguks ära kasutada.“

Pärast Rõivast nõuniku kohalt lahkumist otsustas Arumäe, et ei tee selles elus palgatööd enam mitte päevagi, ning seadis eesmärgiks tekitada endale piisav sissetulek, mis võimaldab elada ilma tööta. „Põhiline põhjus, miks mitte palgatööd on teha, on sellele kuluv aeg,“ põhjendab ta Äripäeva raadio persoonisaates, mis on eetris laupäeval algusega kell 10. „Ma ei ole suutnud leiutada valemit, kuidas ühendada palgatöö, mis võtab suurema osa päevast, ja lapsed, kes tahavad ju kah kasvamiseks vanemate tähelepanu – ega nad ju ise ei kasva nagu kartulid põllu peal.“

Veel palgatööd tehes ostis Arumäe eraisikuna endale kortereid, mida aeg-ajalt müüs ja vahetas. Töölt ära tulnud, asutas ta koos abikaasaga ühise investeerimisettevõtte ja hakkas seda tegema suremas mahus, ostmisele ja müümisele lisandus ka ehitamine.

Kolme aastaga on Arumäed valmis saanud kolm maja. „Majad lähevad iga kord suuremaks,“ naerab Arumäe. Alustati väikese kortermajaga, mis on nüüdseks müüdud. Siis tuli suurem kortermaja, seal on alles veel alles üheksa korterit, osa on ära müüdud. Kolmas maja koosneb 73 äripinnast ja külaliskorteritest.

Praegu on äri Arumäe sõnul seisus, et minimaalne elustandard on tagatud. „Eesmärk on aga teenida nii palju passiivset üüritulu, et lubada endale elustandardit, mida me soovime,“ sõnab ta. „Et meil oleks piisavalt aega iseenda, oma hobide, laste jaoks.“

Kinnisvaraärile pühendumise eesmärgiga loobus palgatööst ka Ruta Arumäe abikaasa. Saate lõpus tunnistab Arumäe, et alates sellest aastast elab ta oma abikaasast lahus.

Ettevõttes nimega I&R Investments palgalist tööjõudu ei ole, küll aga teeb ettevõte koostööd paljude partneritega. Ettevõtte 2016. aasta müügitulu oli 43 202 eurot. Ruta Arumäele kuulub ka ettevõte Macrocompass Consulting OÜ, mis oli 2015. aastal 1932 euroga kahjumis.

Ruta Arumäe persoonisaade on Äripäeva raadio eetris laupäeval kell 10, kordus pühapäeval kell 16. Saadet juhib Vilja Kiisler.