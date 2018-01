Jan Uuspõld levitas Sõõrumaa rahaviirust

Ainult tellijale

Näitleja ja ettevõtja Jan Uuspõld tuli investor Toomase konverentsile teatega, et temal portfelli pole, temal on seljakott.

Uuspõld rääkis, et luges nõid Nastja soovitust kanda jõukate inimeste riideid, sest nende küljes on rikkuse energia ja rahakus levib nagu viirus. Niisiis otsustas ta helistada Urmas Sõõrumaale, et tema kampsunit laenata, ja nagu selgub, oli see tema parim investeering. Kampsuni saatis ta konverentsi saalis ringile, et kõik osalised saaksid rahaviiruse.

Vaata Jan Uuspõllu ettekannet, kus ta räägib muu seas oma rikkast vanaisast ja iseenda rahaks tegemisest.