Olerex ostab kuulsa Tallinna tankla

Viimase kahe aastaga Eesti suurimaks kütusefirmaks tõusnud Olerex ootab konkurentsiameti luba, et omandada Tallinnas Linnu tee ja Sõpruse puiestee ristil aastaid asunud Kaubservi tankla.

Ei ole mõtet rääkida sellest, kas eestlased tangivad välismaal või mitte, see on ilmselge Antti Moppel, Olerexi omanik

„Kaubservi tankla on oma tuntuse ja klientuuri poolest erakordne kogu Eestis ja viimane tankla Tallinnas, mida soovisime osta,“ tõdes Olerexi omanik Antti Moppel ja loetles jaama plussidena üles suuruse, asukoha tiheda liiklusega tee ääres, ligipääsetavuse ja arvuka klientuuri.

Jaama, mille omanikud soovisid kütuseärist väljuda, head omadused ei jäänud märkamata ka teistele, möönis Moppel. „Me ei olnud ainus pakkuja. Näitasime taas, et meile meeldiva asukoha eest maksame head hinda,“ kommenteeris ta.

Olerexi omanik tõdes, et plaanis on jätkata keti kasvatamist, kuid märkis, et ühel hetkel paneb konkurentsiamet käe ette. Ka Kaubservi ostmine on praegu konkurentsiametis hindamisel. Kütuseturu kontsentratsioon läheneb küllastumispunktile ja on piirkondi, kus konkurentsiamet meil enam tanklaid juurde osta ei luba,“ selgitas Moppel. Suveks kerkivad aga uued Olerexi jaamad endise Tondi Favora ning Lukoili Vabaduse puiestee jaama asemel. Moppel lisas, et ka teisel poolaastal saab paar projekti ehitusküpseks ning mitu tükki on ettevalmistamisel juba järgmiseks aastaks. Koos Kaubservi jaamaga on Olerexil kokku 95 tanklat üle Eesti.