Nullbürokraatia maraton on veel poole peal

Nullbürokraatia projekti eesmärk on vähendada ettevõtetele bürokraatlikke nõudeid riigiga suhtlemisel. Suuremad töös olevad algatused on maksu- ja tolliameti, statistikaameti ja Eesti Panga ühisprojekt Aruandlus 3.0, keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS ja uus e-maksuameti lahendus.

Mait Palts märkis, et bürokraatia vähendamine aitab kaasa efektiivsuse kasvule ettevõtluses, kuid selleni, et halduskoormuse tase oleks viidud miinimumini, on reaalsuses veel pikk tee minna. „Seetõttu on äärmiselt oluline nullbürokraatia algatusega edasi minna, kuni bürokraatia vähendamine ja halduskoormuse mõõtmine on kujunenud ametnike jaoks uueks normaalsuseks. Positiivne on see, et oleme võrdlemisi lühikese ajaga jõudnud juba poolele teele, kuid tegemist on siiski maratoni, mitte sprindiga.“