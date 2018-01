Ratas: Ukraina tegeleb Eesti kustutamisega kahtlaste riikide nimekirjast

Ratas ütles ERRi raadiouudistele , et Ukraina otsus panna Eesti selle aasta algusest nn maksuparadiisi nimekirja on vähendanud Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ja suurendanud nende rahalisi kulutusi.

"Täna oli mul kõne Ukriana peaministrile, samuti Davosis kohtumine Ukraina rahandusministriga. Selline olukord on meile vastuvõetamatu. Eesti riigi kohustus on seista oma ettevõtete eest. Ütlesin nii Ukraina peaministrile kui ka rahandusministrile, et see olukord tuleb viivitamatult lahendada. Nad mõlemad lubasid küsimusega tegeleda ja rahandusminister lubas leida ka lahenduse," rääkis Ratas neljapäeval.

Tema sõnul põhjendas Ukraina rahandusminister Eesti sattumist nn maksuparadiiside nimekirja uue maksusüsteemi loomisega. Ratas tõdes, et probleem ei ole ainult Eestil, vaid sama muudatuse on Ukraina teinud näiteks ka Läti suhtes.

Ratase sõnul tahab ta sel teemal vestelda Ukraina peaministri Volodõmõr Groismaniga esmaspäeval uuesti. "Loodan, et Ukraina teeb need sammud kiiresti," ütles Ratas ERRile.