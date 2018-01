Soome kaitsepolitsei palkab terroriohu tõttu kaadrit juurde

Soome kaitsepolitsei Supo plaanib seoses kasvanud terroriohuga lähiajal oma ridadesse juurde palgata sadakond töötajat, vahendas Yle.

Ohuhinnangut tõsteti Soomes viimati mullu augustis, mil tõdeti, et turvaoht on suurem kui kunagi varem.

Supo jälgimise all islamistide hulk on kasvanud 370 isikule, märkis kaitsepolitsei juht Antti Pelttari. Tema sõnul on viimase paarikümne aasta jooksul Soome turvalisus muutunud kiiremini kui kunagi varem.

Yle toob välja, et Rootsi kaitsepolitsei Säpo jälgimisel on ligi 3000 inimest, kellest 2000 on kontaktid islamistidega. Soomes on jälgimise all 370 inimest. Supo hinnangul on Soome naasnud paarkümmend Süürias sõdinud inimest ning lahingutes on hukkunud 12-16 Soome taustaga inimest.

Soomes on käsil julgeolekuseaduse muutmine, millega tõstetakse Supo töötajate arvu 500-ni. Näiteks Rootsi Säpo palgal on 1500 inimest ja töötajate arv kasvab iga aasta paarisaja võrra.