Endised kioskipidajad süüdistavad R-kioski

R-kioski juhi sõnul kannatavad kioskiketi ärimudel ja tegutsemisviis karmi kontrolli ära. Iga kioski numbrid eelarves põhinevad tegelikel, kinnitas Rissanen

Norra taustaga Reitan Convenience’i käes olev R-kiosk on teravnevas konkurentsis kontseptsiooni uuendanud. Valikusse on lisatud kiirtoitu, mida peavad müüma kõik kioskid. See on mõnele kioskile kahju toonud, kui läheduses on näiteks toidupood.

R-kioski juht ütles, et ettevõte küsib kaks korda aastas kioskipidajatelt tagasisidet. „Suur osa meie kaupmeestest on rahul või väga rahul."

Vantaa esimese astme kohus otsustab veebruari keskel, kas võtta kümne ettevõtja kaebus arutlusele või kuulub see arbitraaži kompetentsi.