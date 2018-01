Ühe vooruga presidendivalimised säästsid Soomele 10 miljonit

Soome säästis esimese vooruga piirdunud presidendivalimistega 10 miljonit eurot - summa, mis oli mõeldud valdadele teise vooru läbiviimiseks, vahendas Yle.

Keskvalimiskomisjoni juht Arto Jääskeläinen ütles Ylele, et ka esimese vooru läbiviimiseks kulutati 10 miljonit eurot. Kasutamata jäänud teise vooru raha tagastatakse riigikassasse, lisas ta.

Praegu on veel ettevalmistamisel kokkuvõte kandidaatide valimiskampaaniale kulutatud summade kohta, kuid juba on teada, kellele maksis valija hääl keskmiselt kõige vähem. See oli Rohelise Liidu kandidaat Pekka Haavisto, kelle kogu kampaania maksis 230 000 eurot ning kelle saadud 371 000 häält teeb talle ühe hääle hinnaks 63 senti.

Ka presidendivalimised võitnud Sauli Niinistöle tuli valija hääl kätte alla eurose hinnaga: kui jagada tema kampaaniale kulutatud 1,5 miljonit eurot 1,87 miljoni talle antud häälega, saame tulemuseks umbes 80 eurosenti.

Kõige kallima hinnaga sai valija hääled kätte Nils Torvalds Sooma Rootsi Rahvaparteist, kellele 420 000 kampaaniale kulutatud eurot tõi 44 500 valija hääle - see teeb peaaegu 10 eurot hääle kohta.