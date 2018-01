Eesti sai Ukraina mustast nimekirjast välja

Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman kinnitas täna peaminister Jüri Ratasele, et Eesti on kiirkorras eemaldatud madala maksumääraga riikide nimekirjast.

Kõik Eesti ja Ukraina vahel aasta algul tekkinud maksuküsimuste arusaamatused on lahendatud, vahendas valitsuse kommunikatsioonibüroo Groismani öeldut.

"Mul on väga hea meel kinnitada kõigile Ukrainas tegutsevatele Eesti ettevõtjatele, et Eesti on eemaldatud niinimetatud maksuparadiiside nimekirjast, kuhu sattusime ekslikult aasta alguses," ütles Ratas pressiteate vahendusel.

Kaks nädalat tagasi avaldas Päevaleht, et Ukraina oli Eesti riigile teada andmata pannud Eesti offshore-riikide nimekirja. Uus nimekiri hakkas kehtima juba 1. jaanuarist.

Offshore-riikidele kehtib Ukraina maksuseaduses oluline reegel, mille järgi on vaja sellisest riigist tuleva kauba hinnast 30% raamatupidamises tuludesse arvestada. Sellelt tuleb maksta nii tulumaks kui ka müügikäibemaks.