E-Profiili töötajad jäid pika ninaga

Pankrotihaldur Sirje Taela sõnul teevad nad parima, et töötajad raha kätte saaks. „Kui 19. jaanuaril oleks tehas kinni pandud, ei oleks need inimesed ka raha saanud,“ on Taela seisukoht, samuti heitis ette, et murega on meediasse pöördutud.

Küsimusele, kui palju inimesi on tööst ilma jäänud, Tael konkreetselt ei vastanud. „Seadus ei luba kollektiivist rohkem vabastada kui kümme protsenti,“ lausus ta, kuid siis vastas, et see ei tähenda, nagu just nii palju inimesi on lahkuma pidanud. „Ma ei saa teile numbrit öelda, sest iga päev on üks või kaks, ma peaks siis kokku lugema. Tootmine on vähenenud, seetõttu pole ka inimesi vaja.“

Millest E-Profiili põhjaminek algas, Tael veel ei avalda. „Mul on mingid mõtted, aga pean neid kontrollima.“

Tööinspektsiooni nõustamisjurist Anni Raigna on E-Profiili olukorraga kursis, samuti teavitas pankrotihaldur töötajaid, et nad peavad saamata jäänud töötasu nõude esitama haldurile.

„Arvestada tuleb, et tasud võivad viibida mitmeid kuid. Pankrotimenetlus on pikk protsess,“ nentis Raigna.

E-Profiili võlausaldajate koosolek toimub veebruari keskel. Seal selgub ka, mis ettevõttest edasi saab. Ehk siis, kas E-Profiil lõpetab tegevuse või mitte.

E-Profiilil on Äripäeva teada umbes 37 miljoni euro jagu võlgu, raha ootab üle 140 ettevõtte. Suurimad võlausaldajad on pangad: LHV-le on firma võlgu 13,9 miljonit eurot ja Luminorile üle 10 miljoni euro.