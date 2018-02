Eesti idapiiri ehitus läheb oluliselt kallimaks

Siseminister Andres Anvelt sai politsei- ja piirivalveametilt (PPA) kalkulatsiooni, millest selgus, et idapiiri ehitus osutub arvatust üle 2,5 korra kallimaks.

2015. aasta veebruaris valitsuskabinetile esitatud esialgses hinnangus läinuks idapiiri ehitus maksma 79 miljonit eurot, kuid vastvalminud ehitusprojektide kohaselt läheb idapiir 118 miljonit eurot kallimaks.

Siseminister algatas siseauditi, et selgitada välja, kuidas idapiiri väljaehitamise projekti ette valmistati ja miks projekt viibis.

Eesti Vabariigi idapiir on kokku 338,6 kilomeetrit, millest 135,6 km on maismaapiir. Valmiv idapiir on plaani kohaselt terves ulatuses kaetud tehnilise seire- ja valvevõimekusega.